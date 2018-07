MADRI – A Telefônica assegurou nesta quinta-feira que analisa todos os cenários em torno de uma potencial venda da operadora brasileira GVT e está preparada para agir se necessário.

Na conferência com analistas após a apresentação de resultados do primeiro semestre da multinacional espanhola, o diretor-geral de Finanças e desenvolvimento corporativo da Telefônica, Ángel Vilá, respondeu às perguntas referentes a uma eventual venda da GVT.

Segundo Vilá, o mercado brasileiro é “muito atrativo”, mas “intensivo em investimentos”. Além disso, ele explica que para que haja uma consolidação do mercado, “os tempos e as condições têm que ser boas para todos”.

A Telefônica é a proprietária da Vivo, a maior operadora de telefonia celular do Brasil. A empresa tem participações na Telecom Italia, que controla no Brasil a TIM, atualmente dona da terceira maior fatia dentre as operadoras de telefonia celular do País.

Os órgãos reguladores brasileiros querem que a Telefônica reduza sua participação acionária na Telecom Italia ou, caso contrário, que a TIM seja vendida para outra empresa de telecomunicações.

