A Telefônica apresentou proposta ao Ministério das Comunicações de oferta de banda larga de 1 megabit por segundo (Mbps) a R$ 35 (valor com impostos), no Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), para cidades com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) menor que a média nacional. Nas cidades com IDH acima da média, como São Paulo, onde a prestadora atua, o plano prevê contratação de linha telefônica fixa, informou uma fonte ao Estado.

A proposta entregue pela empresa de origem espanhola ao ministro Paulo Bernardo tem valor igual ao apresentado pela Oi. A Oi propôs banda larga de 1 Mbps a R$ 35, sem que o consumidor seja obrigado a adquirir uma linha de telefone fixo, em 4.100 cidades. Mas, nos 600 municípios que têm IDH acima da média nacional, permanece a obrigação da linha. Procurado, Bernardo disse que ainda não tem conhecimento da oferta da Telefônica. A operadora preferiu não se manifestar.

CTBC e Sercomtel, segundo Bernardo, não apresentaram resistência em cumprir a meta, que foi uma determinação da presidente Dilma Rousseff. A expectativa do ministro é que as negociações com as concessionárias estejam concluídas até o dia 15. Isso porque o dia 30 é a data limite para publicação do decreto com a terceira revisão do Plano Geral de Metas de Universalização (PGMU III) e os contratos de concessão. O PGMU III era para ter entrado em vigor em 1.º de janeiro, mas foi adiado justamente por causa do impasse com as empresas para ter uma oferta satisfatória para o PNBL.

Plano. A versão final do PGMU foi aprovado ontem pela Anatel. Um dos destaques, segundo Ronaldo Sardenberg, presidente da Anatel, é a obrigação de as concessionárias de telefonia fixa ofertarem um telefone fixo social, denominado Aice, que custará R$ 9,50 sem impostos e cerca de R$ 14 com impostos para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família.

“Isso tem um impacto social muito importante. O Aice deve beneficiar boa parte das 13 milhões de famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. O Aice atual tem 184 mil assinantes”, ressaltou Sardenberg. Ele classificou a aprovação do PGMU como uma tramitação “difícil”. “Participamos de um grupo de trabalho que o ministro (Paulo Bernardo) nos convidou, com vistas a diminuir as diferenças do governo e da iniciativa privada (em relação às metas). Ajudamos a eliminar certas divergências”, reforçou. A tramitação do PGMU na Anatel foi “encerrada”, segundo Sardenberg. Agora, será remetido ao Conselho Consultivo da agência e ao Ministério das Comunicações.

Uma das mudanças do PGMU é o estabelecimento da obrigação para as concessionárias de telefonia local da instalação de telefones públicos em áreas remotas, localizadas a mais de 30 quilômetros da área de prestação do serviço das empresas.

Na minuta anterior, essa obrigação era da Embratel, mas a Anatel considerou que, como o PGMU III é voltado para as áreas rurais, não faz sentido ter um telefone público que realiza somente chamadas de longa distância.