A companhia confirmou um aumento de 2,2% no lucro do trimestre em relação ao ano passado – cerca de 13 milhões de reais a mais que o resultado líquido de 2008, quando a empresa fechou o período com R$ 587 milhões.

Apesar do recuo nos números do Speedy, a base de assinantes ainda se manteve cerca de 5% maior em comparação com o mesmo período no ano anterior. A Telefônica ainda mantém oferta de cerca de R$ 7 bilhões pela empresa GVT, uma de suas concorrentes no segmento de banda larga.