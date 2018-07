A Telefônica tem espaço para cortar sua força de trabalho em 20% nos próximos três anos para aumentar produtividade e reduzir custos, afirmou a empresa em uma conferência com investidores, nesta quinta-feira, 14.

A Telefônica tem perdido clientes para operadoras que cobram preços mais baratos na Espanha, onde consumidores enfrentam um ambiente econômico difícil e o desemprego está afetando uma em cada cinco pessoas.

“Creio que isso é o que estávamos esperando ouvir, especialmente porque não prevemos uma retomada do crescimento na Espanha nos próximos anos. Portanto, o único cenário visível era uma contínua queda do Ebitda (sigla em inglês para o resultado da subtração de juros, impostos e outros pagamentos do lucro bruto de uma empresa)”, disse um analista de telecomunicações na reunião.

A Telefônica também informou que a tendência em direção à competição ferrenha na Espanha não deve aumentar muito mais.

Em contraste, a companhia espanhola espera que suas unidades na América Latina, particularmente no Brasil, continuem a superar o crescimento modesto de seus negócios na Europa.

Na quarta-feira, a Telefônica informou que está prevendo um crescimento anual composto de receita de 1% a 4% entre 2010 e 2013, em meio à expansão esperada de 30% a 35% nos serviços de dados móveis.

