A Telefônica informou nesta terça-feira, 17, que assinou um acordo global com a Electronic Arts que dará aos clientes, começando na Inglaterra, acesso mais amplo aos jogos da produtora.

O acordo é o primeiro do tipo acertado pela nova unidade de negócios Digital, da Telefônica, que está buscando acordos similares com outros provedores de conteúdo.

Na Inglaterra, a unidade O2, da Telefônica, vai oferecer aos clientes três meses de acesso gratuito a todos os jogos da EA para dispositivos móveis, enquanto examina potenciais promoções ou serviços especiais por assinatura.

Jogos móveis são aplicativos muito populares e seu mercado deve praticamente dobrar para 9 bilhões de euros (US$ 11,76 bilhões) em 2015 ante menos de 5 bilhões em 2011, segundo a empresa de pesquisa IHS Screen Digest.

A Telefônica, maior companhia de telecomunicações da zona do euro, tinha cerca 239 milhões de clientes de serviços móveis no final de 2011.

