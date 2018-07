FOTO: Susana Vera/Reuters FOTO: Susana Vera/Reuters

MADRI – O grupo espanhol Telefónica ofereceu à francesa Vivendi um acordo de compartilhamento de conteúdo televisivo para tornar sua oferta pela brasileira GVT mais atraente, o que elevaria a proposta total para cerca de 7 bilhões de euros, disse uma fonte nesta segunda-feira.

A Telefónica apresentou no início do mês uma oferta de 6,7 bilhões de euros pela GVT, mas enfrenta a possível concorrência da Telecom Italia, que disse estar considerando uma contra proposta.

A Telecom Italia está se preparando para oferecer até 7 bilhões de euros para superar a Telefónica, disse a Bloomberg no domingo, citando fontes com conhecimento do plano.

“Isso ainda não foi divulgado publicamente ainda, mas a oferta da Telefónica vale mais que os 6,7 bilhões de euros porque inclui um acordo de conteúdo televisivo com a Vivendi”, disse uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters.

O negócio audiovisual é estratégico tanto para a Vivendi – líder de mercado na França – quanto para a Telefónica, que elevou sua base de assinantes de televisão paga na Espanha nos últimos meses e lançou uma oferta por sua rival doméstica DTS.

“A presença da Telefónica no mercado de TV paga (contra a Telecom Italia) eleva o apelo de um possível acordo de conteúdo”, disse o Banco Sabadell em nota a clientes.

“Não descartaríamos uma melhora da oferta da Telefónica pela GVT para conseguir a posse do ativo, que complementaria seu negócio no Brasil e aceleraria a consolidação do mercado brasileiro”, disse.

A Telefônica Brasil tem a maior operadora móvel do País, a Vivo.

