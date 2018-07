Segundo a decisão, a Telefônica “apresentou documentação informando a implementação das medidas para assegurar a efetiva regularização do serviço e que a referida implementação foi comprovada pelos técnicos da Anatel, razão pela qual fica liberada a comercialização do referido serviço”.

A Anatel proibiu em 22 de junho a Telefônica de vender o Speedy até que os problemas de conexão fossem totalmente resolvidos. Agora, a Agência monitorará o serviço por 60 dias.

A decisão do Conselho foi baseada nos documentos “Plano de melhora da Rede Speedy”, “Detalhamento do Plano de Estabilidade da Rede do Serviço de Comunicação Multimídia”, “Complemento ao Plano de Estabilidade da Rede do Serviço de Comunicação Multimídia” e”Speedy – Ações para melhoria da comercialização e atendimento”, apresentados pela Telefônica.

Em julho, o Link conversou com Fábio Bruggioni, diretor executivo de negócios da Telefônica. “Nossos serviços não foram suficientes para entregar o que nosso cliente espera”, disse ele na época.

