Depois da Espanha, Colômbia e Venezuela serão os primeiros países em que a operadora venderá o aparelho

MADRI – A Telefónica passa a comercializar a partir desta segunda-feira, 1º, na Espanha, por cerca de US$ 90, o primeiro smartphone do mundo com o sistema operacional aberto Firefox OS, que busca competir com o Android (Google) e o iOS (Apple) e será lançado em breve em vários países latino-americanos.

ZTE Open é voltado ao público jovem e a usuários que ainda não tenham smartphone. Foto: Javier Lizon/EFE

É o dispositivo móvel ZTE Open, voltado ao público jovem e a usuários que ainda não tenham smartphone, que querem atualizar suas versões Android e que buscam acesso a aplicativos básicas.

O anúncio foi feito ontem pelo diretor de desenvolvimento de produto e inovação tecnológica digital da Telefônica, Carlos Domingo, acompanhado de representantes da empresa Mozilla, proprietária da Firefox, e da fabricante de telefones ZTE.

Colômbia e Venezuela serão os próximos países a receber o novo telefone ZTE Open nas próximas semanas, enquanto o Brasil, que inicialmente seria o país de lançamento, poderá comercializar o aparelho apenas no final do ano, disse Domingo à Efe.

A Telefónica prevê que em 2014 todos os países em que opera poderão comercializar o novo smartphone.

O dispositivo tem tela de 3,5 polegadas, câmera de 3,2 megapixels, memória RAM de 256 MB, capacidade de 512 MB, um processador de 1 ghz e leva cartão microSD de 4GB.

O telefone, que em breve chegará a vários países latino-americanos, está integrado a redes sociais como o Facebook e, e segundo os diretores da Telefónica, deve incluir o aplicativo de mensagens WhatsApp.

A Telefónica também trabalha com outros fabricantes de telefones que incorporariam o Firefox OS como sistema operacional, entre elas, Alcatel, LG e Sony, acrescentou o responsável pela empresa.

Trata-se do primeiro telefone comercial com sistema operacional Firefox OS do mundo, depois dos já criados para a equipe de desenvolvimento pela empresa espanhola Geeksphone.

Segundo os dirigentes da Mozilla, uma organização sem fins lucrativos dedicada à criação de software livre e criadora do navegador de internet Mozilla Firefox, este é o “primeiro capítulo” de um longo projeto, que está despertando o interesse de outras empresas de telecomunicações.

Segundo a presidente da Fundação Mozilla, Mitchel Baker, a internet é a plataforma “mais poderosa” que já houve, com todo o tipo de oportunidades em nível global e local, e agora está integrada com a tecnologia móvel, mediante um sistema aberto.

Para Mitchel, isso estimulará a competitividade e a inovação, além de permitir a comercialização de dispositivos muito mais baratos que os de outras plataformas móveis.

