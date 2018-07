A espanhola Telefónica contratou o escritório holandês de advocacia De Brauw Blackstone Westbroek como assessores legais em uma eventual dissolução de sua joint venture Brasilcel, afirmou uma fonte próxima à situação.

Não foi possível confirmar a informação de forma imediata com a Telefónica ou o escritório, mas a fonte disse que a Telefónica se dirigiu à empresa de advogados holandeses depois de romper as negociações com a Portugal Telecom, sua sócia na Brasilcel, sobre a venda de sua fatia na Vivo.

A Brasilcel tem sede na Holanda e agrupa as participações da Telefónica e da Portugal Telecom na Vivo.

/ROBERT HETZ (REUTERS)