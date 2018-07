A Telefônica comunicou no fim do mesmo dia que ainda não foi notificada oficialmente pelo órgão, mas que “já adotou ações concretas para a reformulação do atendimento prestado aos consumidores”, e que discute um acordo com o Procon-SP.

Acompanhe a cobertura do caso no Estadão:

- Telefônica diz que não foi notificada pelo Procon-SP [18:14]

- Após autuação, Telefônica diz que serviços já melhoraram [15:55]

- Procon-SP anuncia que autuará Telefônica [14:32]

- Telefônica pode ser multada em R$ 16 milhões por panes [11:44]