MADRI – O plano da Telefônica de demitir até 6.500 funcionários terá impacto positivo no caixa da companhia a partir do primeiro ano, permitindo à empresa garantir a investidores céticos que seus compromissos de retorno a acionistas são viáveis.

A companhia informou nesta sexta-feira, 15, que o corte de 20% no quadro de funcionários na Espanha custará 2,7 bilhões de euros, mas ressaltou que o impacto no caixa não está incluído nas metas de dividendos e receita fornecidas no início deste ano.

A maior operadora de telefonia da zona do euro prometeu pagar um dividendo de 1,75 euro por ação em 2012 e estabeleceu uma meta de remuneração aos acionistas de no mínimo 1,75 euro a partir do ano que vem, números que os analistas contestam considerando o complicado cenário atual.

As medidas devem ajudar a Telefônica a superar a forte concorrência em seu mercado doméstico, onde operadoras de baixo custo estão conquistando clientes da companhia em meio ao cenário de desemprego de mais de 20%.

“Os resultados nos próximos anos serão apoiados na grande eficiência em custos com pessoal”, afirmou a empresa.

