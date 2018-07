Desemprego e crescimento de operadoras com tarifas menores ajudaram a empresa a perder espaço em telefonia móvel e internet banda larga

MADRI – A espanhola Telefônica, segunda maior empresa de telecomunicações da Europa em valor de mercado, continuou a perder participação em seu mercado doméstico em maio, conforme consumidores procuraram outras operadoras de telefonia com tarifas menores.

A fatia da Telefónica, que domina o mercado de telefonia móvel, recuou de 41,34% do mercado em abril para 41,23% em maio. A participação da Vodafone, segunda colocada no setor, também recuou, caindo de 28,6% para 28,36% no mesmo período, de acordo com dados da Comissão do Mercado de Telecomunicações, divulgados nesta terça-feira, 5.

A Telefônica vem perdendo clientes em massa em um contexto de desemprego de 21% da população na Espanha, que deixa os consumidores particularmente sensíveis a preços e faz com que eles busquem operadoras com tarifas mais baratas como a Yoigo, da TeliaSonera, que obteve 51.600 clientes.

A Telefônica deve dispensar mais de 20% de sua equipe na Espanha em uma tentativa de reduzir seus custos e permitir que a empresa tenha maior força contra a competição.

A Yoigo ampliou seu participação em maio para 4,64%, frente os anteriores 4,56%.

A Telefônica também perdeu participação no mercado de internet banda larga em maio. A fatia recuou de 51,70% em abril para 51,35% em maio.

