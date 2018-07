Chamado Vivo Cloud Plus, ele será oferecido a empresas de grande e médio porte no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru

SÃO PAULO – A Telefônica Brasil lançou nesta quarta-feira, 4, uma oferta de serviço de computação em nuvem (“cloud computing”) em parceria com a Virtual Computing Environment (VCE).

O chamado “Vivo Cloud Plus” será oferecido a empresas de grande e médio porte e atenderá clientes no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru.

A empresa estima que a tecnologia deva equivaler a cerca de um terço da expansão de serviços de tecnologia da informação no Brasil em 2012.

Com o Vivo Cloud Plus, usuários serão capazes de acessar a infraestrutura de tecnologia da informação a partir de qualquer ponto de acesso.

A VCE é uma coalizão formada pelas empresas Cisco, VMWare e EMC.

