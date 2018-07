A filial argentina do grupo espanhol Telefónica anunciou nesta segunda-feira, 6, que lançará no fim do mês um serviço de vídeo sob demanda para os clientes de banda larga no país.

O novo serviço recebeu investimento de 80 milhões de pesos (cerca de R$ 33,7 milhões), e a metade do valor já foi gasta neste ano para o desenvolvimento do projeto. O restante deve ser investido em 2011.

O serviço “On vídeo” permitirá aos clientes argentinos do Speedy acessar uma biblioteca de mil filmes, séries e documentários pagando uma assinatura mensal de 40 pesos (cerca de R$ 16,8) e alugar filmes em lançamento por um custo adicional.

O conteúdo poderá ser visto no monitor de um computador ou por uma televisão conectada a um adaptador especial.

Segundo explicou o gerente de serviços multimídia da Telefónica da Argentina, Andrés, Bargués, o serviço possibilita o acesso a conteúdos audiovisuais de qualidade e de forma legal.

O serviço estará disponível para os 1,3 milhão de clientes do Speedy na Argentina e a empresa espera uma adesão de cerca de 60 mil deles até o fim de 2011.

Bargués disse à agência EFE que a Argentina será o “ponto de partida” para este serviço na América Latina, e que pode desembarcar em outros mercados onde a Telefónica opera, como o Brasil, Chile, Colômbia e Peru.

