SÃO PAULO – A Telefônica anunciou nesta terça-feira, 3, a unificação a partir do dia 15 de abril de seus principais serviços sob a marca Vivo, utilizada até agora pelo segmento de telefonia celular, segundo informou a empresa.

O serviço de telefonia fixa, conhecido como Telefônica, começará a ser chamado de Vivo Fixo; o serviço de internet Speedy passará a ser identificado como Vivo Speedy e o de televisão por cabo TVA dará origem a Vivo TV, mudanças que começaram a ser anunciados desde esta terça-feira em uma campanha publicitária, de acordo com um comunicado.

“Um dos principais objetivos da campanha é deixar claro aos clientes que, apesar das mudanças de nomes, os serviços e contratos em vigor serão mantidos”, destacou a nota.

Com a mudança, a companhia realizou um treinamento com seus 117 mil funcionários, incluindo 37 mil do serviço telefônico de atendimento ao cliente e 44 mil do departamento de vendas, e além disso os técnicos externos receberão novos uniformes e os veículos serão pintados com a marca unificada.

A Telefônica é o grupo líder de telecomunicações no Brasil com 89 milhões de clientes, 74 milhões deles usuários de telefonia celular.

Em 2010, a companhia espanhola adquiriu a metade do capital de Vivo que estava nas mãos da Portugal Telecom e a partir de então começou a integração da operadora móvel com a Telesp, a primeira empresa do grupo no país.

O grupo de telecomunicações liderado pelo mexicano Carlos Slim, o principal concorrente da Telefônica no Brasil, realiza um processo de unificação semelhante de marcas e serviços sob o nome comercial Claro, que era o adotado pelo segmento de telefonia celular.

