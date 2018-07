Segundo sindicato de empresas, valor é recorde para o período; receita do setor cresceu 5,2% para R$ 55,1 bi

Eduardo Rodrigues

BRASÍLIA – As empresas de telecomunicações que atuam no Brasil investiram R$ 5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, de acordo com balanço divulgado nesta quarta-feira, 24, pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (Sinditelebrasil), que representa as companhias do setor. O valor é recorde para o período, superando os R$ 4,8 bilhões investidos nos três primeiros meses do ano passado. Em 2012, o total investido pelas teles chegou a R$ 25,8 bilhões.

De acordo com o Sinditelebrasil, a receita bruta do setor cresceu 5,2% no primeiro trimestre de 2013, totalizando R$ 55,1 bilhões, ante R$ 52,4 bilhões no mesmo período do ano passado. O diretor executivo da entidade, Eduardo Levy, destacou que o setor vem crescendo mais que o Produto Interno Bruto (PIB) do País, enquanto que as tarifas cobradas evoluem em um ritmo bem inferior ao da inflação.

“O setor investiu R$ 86 bilhões e recolheu R$ 200 bilhões em impostos e taxas nos últimos quatro anos. Durante esse período, a base de banda larga no País cresceu oito vezes e chegou a mais de 106 milhões de acessos”, acrescentou Levy. Segundo ele, somente este ano já foram ativados 20 milhões de novos acessos a internet. “É importante lembrar que 40% da base foi ativada nos últimos 18 meses. Não apenas número de clientes cresce, mas também o tráfego”, completou.

O presidente da Telefônica/Vivo, Antonio Carlos Valente, transmite nesta quarta-feira o cargo de presidente do Sinditelebrasil ao presidente da Embratel, José Formoso. O executivo terá um mandato de dois anos.

/ AGÊNCIA ESTADO