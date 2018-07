Projeto do governo busca dar incentivo fiscal para ampliar os investimentos em banda larga para até R$ 18 bilhões

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – Os executivos da Telefônica/Vivo e TIM querem prazos maiores para a entrega de projetos que se enquadrem dentro do Regime Especial de Tributação do Plano Nacional de Banda Larga (REPNBL). ”Este é um prazo desafiador”, disse o diretor executivo de estratégia e novos negócios da Telefônica/Vivo, Daniel Cardoso.

—-

O REPNBL busca antecipar até 2016 um montante entre R$ 16 bilhões e R$ 18 bilhões em investimentos por parte das teles, por meio da desoneração de tributos.

Até o próximo dia 30 de junho todos os projetos destinados aos investimentos para o REPNBL devem ser apresentados para execução até 2016. “Estamos fazendo nosso melhor para entrar nesses projetos. Uma flexibilização desse prazo pode ser benéfica para o setor”, completou Cardoso.

O presidente da TIM, Rodrigo Abreu, também mencionou a necessidade de prazos maiores para o REPNBL, durante apresentação, defendendo a ampliação dos prazos. O executivo ressaltou que esta ação, junto com outras políticas em desenvolvimento no País, deverá aumentar os investimentos do setor. “Se não acontecer a extensão (dos prazos) teremos que entregar assim mesmo os projetos”, afirmou. “Não é que não existam projetos, mas o problema é magnitude, já que podem passar os R$ 2 bilhões.”

O secretário de telecomunicações do ministério das Comunicações, Maximiliano Martinhão, respondeu à critica sobre os prazos, afirmando que a data foi amplamente discutida e que é para a apresentação dos projetos, não para a execução. “Sabemos do movimento das teles para dilatar prazos (REPNBL), mas ainda não chegou nada ao ministério. Se tiver que trabalhar, vamos fazer isso com as teles para atender os prazos”, afirmou.

Martinhão destacou ainda que o governo está “tranquilo” em relação às exigências de conteúdo nacional estabelecidas pela lei. “Estes porcentuais foram discutidos longamente. E podemos trabalhar problemas pontuais”, disse.

A medida reduz tributos para implantação, ampliação e modernização das redes de banda larga. “É a primeira vez, desde a privatização, que o setor recebe um estímulo. Isso será importante para a expansão das redes de banda larga”, afirmou o secretário.

As declarações aconteceram durante debate sobre as políticas industriais para o setor de telecomunicações, durante o seminário Tele.síntese.