O físico Walmir Cardoso tem participado da organização da Campus Party desde a primeira edição no Brasil. Nesta edição ele é responsável pela curadoria dos eventos da área de Astronomia e Espaço, assunto que também estava presente nas edições anteriores, mas havia ficado de fora da Campus Party no ano passado. Para esta edição, estão programados workshops de telescópios e de programas de computador que simulam a observação do céu, além de lançamento de foguetes amadores. O astronauta Marcos Pontes também é um dos participantes que estarão na Campus Party.

Por que discutir astronomia na Campus Party este ano?

A área de Astronomia já era tradicional desde as edições da Campus Party na Espanha, com exceção do ano passado, quando não aconteceu. Sempre teve grande aceitação junto ao público campuseiro. A novidade para esta edição aqui no Brasil é que ela foi ampliada, ganhando conteúdos ligados a exploração e tecnologia espacial. Entre outras atrações teremos a participação da Agência Espacial Brasileira (AEB) que mostrará os caminhos brasileiros para o uso de tecnologia espacial, desde as conquistas no desenvolvimento de satélites até a nossa participação junto à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). O astronauta brasileiro Marcos César Pontes, marcará presença falando dos robôs que podem ser usados no espaço.

O espírito das atividades foca no campuseiro que deseja iniciar suas investigações na Astronomia. A cada ano muitos novos programas de computador que simulam o céu estrelado são lançados ou ganham versões atualizadas para celulares. É importante mostrar as novidades tecnológicas da internet para olharmos, fotografarmos e acompanharmos os eventos astronômicos.

Há atrativos tanto para o públicos leigo quanto para os mais entendidos?

Sim. Teremos palestras sobre programas de computador, que podem ser usados pelo iniciante em astronomia. As pessoas que têm telescópios e não sabem como usá-lo poderão levar seus instrumentos num workshop com a nossa equipe. Montados, esses instrumentos poderão ser usados em observações noturnas na área externa da arena onde ficam os campuseiros. O público geral poderá fazer parte dessa atividade. Nós só dependemos de uma trégua com São Pedro nos dias da Campus Party! Também teremos eventos com as pessoas ligadas ao lançamento de foguetes amadores e que quebraram recentemente a barreira do som, além de oficinas de construção e lançamento de foguetes e educadores em astronomia.

Qual a importância da Campus Party?

A Campus Party não é um evento de tecnologia, mas de pessoas que amam tudo aquilo que pode unir a diversidade humana. A tecnologia é reconhecidamente um meio, uma estrada. Estradas não servem para nada se não levarem a gente para algum lugar. Aqui, sonhamos com estradas que podem ser construídas e reconstruídas quantas vezes quisermos. Nesse evento você encontra pessoas que desejam transformar o conceito de comunidade tecnológica em algo bastante concreto. Não apenas nerds, geeks e outros rótulos que frequentam a Campus. São pessoas com suas histórias, seus desejos e seus sonhos. Aqui elas se permitem sonhar juntas aquilo que faz parte das confissões que elas mesmas relutam fazer aos seus travesseiros. E esse sonho compartilhado tem a medida de cada capacidade inventiva, isto é, a capacidade humana. Aquilo que temos de melhor, a força que nos fez criar as coisas boas que construímos. A Campus é um exercício de vida em comum, de produção compartilhada: um laboratório do futuro que queremos.