Telinha de Cinema ensina crianças a filmarem; editarem e publicarem pelo celular

Embora o celular esteja sendo vetado das salas de aulas pelo Brasil, um projeto social em Tocantins tem tentado usar o aparelho como instrumento de aprendizado de alunos da rede pública do estado. Os coordenadores do projeto apresentam daqui a pouco, às 17h30, um painel sobre o tema no Vivo arte.mov, em Belo Horizonte.

12/11/2009 | 16h43