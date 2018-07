Esse acima é um sagui pigmeu (de nome científico Callithrix pygmaea). Medindo entre 14 cm e 16 cm e pesando no máximo 120 gramas, ele é o menor macaco do mundo e por seu tamanho é facilmente ocultado em roupas, malas e até cabelo como você pode ver mais abaixo. Por esse motivo é frequente ver alguma notícia de alguém preso tentando contrabandear o pequeno macaquinho (sim, o tamanho dele exige dois diminutivos). Esse das fotos deste post foram captados pelas lentes da agência de notícia Reuters: a polícia chilena da cidade de Antofagasta, a 1367 km de Santiago fez um blitz na rodovia local e pegou um homem – que não tinha autorização para isso – transportando o bicho. Felizmente tudo foi descoberto e agora o minúsculo símio segue para um centro de reabilitação na capital do Chile.