De televisor a fogão, passando por tablets e pen drives, os lançamentos da CES ditam o rumo dos produtos eletrônicos que devem chegar às lojas neste ano

1. A bateria externa Sherpa 50 da Goal Zero pode ser recarregada pela rede elétrica ou usando a energia solar. É útil para manter tablets ou smartphones funcionando onde há muito sol e nenhuma tomada disponível.

2. O fogão Thermador Freedom não tem bocas. Funciona por indução de calor, aquecendo a panela e não a superfície. E a panela pode ser colocada em qualquer lugar dessa superfície.

3. A Samsung mostrou a maior TV com tela OLED do mundo (55 polegadas). A tecnologia OLED não precisa de luz atrás, resultando em contraste melhor.

4. Em estilo vintage, a X-Pro1 foi um dos principais destaques da Fujifilm e das câmeras em geral na CES. Faz fotos de até 16 MP e outras lentes podem ser acopladas. A máquina também filma em HD.

5. O Lumia 900, da Nokia, faz parte da primeira safra da empresa a vir com sistema operacional Windows Phone 7. O modelo foi escolhido pela empresa para abrir caminho no mercado norte-americano.

6. O iCade transforma o iPad em uma máquina de fliperama como as antigas. Ideal para deixar o Angry Birds de lado um pouco e se divertir com games que fizeram sucesso três décadas atrás, como os clássicos Pac Man e Space Invaders.

7. O Xperia S é o primeiro smartphone da Sony que não é mais Ericsson. Apesar da câmera de 12 MP e do processador de 1,5 GHz, ele não traz a última versão do sistema operacional Android.

8. O A.R. Drone, da Parrot, é um pequeno quadricóptero (tem quatro hélices) com uma câmera no nariz. O usuário controla o brinquedo (e enxerga o que o aparelho vê) via iPhone ou iPad e também pode filmar.

9. Lavadora Waterwise, da LG, promete lavar a louça com apenas nove litros de água (uma pessoa costuma gastar 60).

10. O tradicional canivete suíço, fabricado pela Vitorinox, apareceu na CES 2012 com um extraordinário upgrade. O modelo exibido vem com um pen drive com capacidade de 1 terabyte (mil gigabytes!).

11. A linha de tablets Galaxy, da Samsung, ganhou mais um modelo, o Galaxy Tab 7.7. Ele não tem a versão mais recente do Android e é compatível com redes 4G LTE.

12. O Droid XYBoard 8.2, da Motorola, também foi exibido. Ele usa o Android 3.2, mas pode ser atualizado para a versão 4.

