Brasileiro criador do This is Now diz que foi difícil resistir à tentação de incrementar o site

O trio Lexical Gap: Thoresson, Massaia e Puga (foto: arquivo pessoal)

SÃO PAULO – Primeiro foi o Mashable. Depois, o Daily Mail, do Reino Unido. Depois disso, o que era para ser um projeto experimental simples virou notícia em tudo quanto é site de tecnologia do mundo – e aos poucos várias cidades começaram a ganhar um retrato ao vivo com os filtros do Instagram.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O This is Now usa a API do Instagram para criar um retrato em tempo real de algumas cidades. Começou com Sydney, onde vivem os brasileiros Marcio Puga, Mauricio Massaia e o sueco Per Thoresson, fundadores da Lexical Gap, um ‘creative lab’.

O This is Now – que começou como Sydney Now – foi criado para divulgar o laboratório de ideias do grupo. O projeto começou como um protótipo há dois meses. “Só estávamos curiosos sobre como o tempo real do Instagram funcionava e ficamos fascinados com os resultados”, conta Puga. “Decidimos criar o Sydney-now para assistir a atividade do Instagram ao nosso redor em Sydney e o fato é que ficamos viciados no site, nossos amigos acabaram viciados no site, em poucas semanas já haviam centenas de pessoas assistindo diariamente”, diz.

Eles resolveram estender a ideia para outras cidades. São Paulo foi uma das primeiras. O site é bem simples: a hora local aparece e, a seguir, começam a pipocar na tela as fotos que os usuários estão postando. Só aparecem as fotos públicas que foram geolocalizadas. A ideia é que a audiência apenas espie o movimento. “Um dos maiores desafios foi resistir à tentação de adicionar dezenas de funcionalidades. Tentamos manter tudo da forma mais simples e humana”, lembra Puga.

Os três são responsáveis por tudo: planejamento, arquitetura e desenvolvimento do projeto e divulgação. Depois que o site estourou em todo o mundo, porém, eles precisaram de ajuda: não estavam preparados para tanta audiência.

A repercussão foi muito além da imaginação do grupo. Eles foram questionados em relação à privacidade dos usuários que apareciam ali – eles postaram fotos no Instagram, mas dificilmente imaginavam que estavam aparecendo em um site com repercussão internacional. “Acreditamos que uma grande porção dos usuários acha que o funcionamento do Instagram está limitado apenas ao aplicativo no celular e ao compartilhamento entre amigos e seguidores”, diz Puga. Ele lembra que as fotos públicas podem ser vistas em outros serviços ligados ao Instagram.

O próprio Instagram, porém, ainda não falou com o trio. Mas o projeto segue: eles continuam adicionando mais cidades (Rio de Janeiro, Madri e Tel Aviv foram as últimas) e também criaram uma página que captura as fotos postadas com a hashtag #thisisnow. “O resto é segredo”, diz o brasileiro.