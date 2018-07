FOTO: Divulgação FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Se você é daqueles que adora assistir sua série favorita em ritmo de maratona, não saindo do sofá nem para buscar mais um balde de pipoca, pode se preparar e pedir folga no trabalho para o dia 27 de fevereiro. Tudo porque a Netflix divulgou nesta segunda-feira que estreia em fevereiro a terceira temporada de House of Cards, sua série política mais aclamada.

Protagonizada por Kevin Spacey no papel do presidente dos EUA Frank Underwood, a terceira temporada da série estará disponível para todos os clientes da Netflix no mundo. Junto do anúncio, a empresa também divulgou um trailer para os novos episódios.

A special message from the White House. https://t.co/YxFcHfA5qy — House of Cards (@HouseofCards) December 1, 2014

Vale lembrar que House of Cards é o maior sucesso da Netflix até aqui. Afinal, trata-se da primeira série exibida apenas via internet a vencer um Emmy e um Globo de Ouro, com mais de 20 indicações nos dois prêmios.