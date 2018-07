Veja a cobertura completa da maratona hacker de 24 horas do Estadão; evento começou às 0h de sábado

SÃO PAULO – Foi produtivo e cansativo – e esse é só o começo. A maratona hacker do Estadão terminou na noite deste sábado com projetos, um volume imenso de dados trabalhados e muitas ideias. Pessoas de diversas áreas se reuniram para criar maneiras inovadoras de transformar massas de dados em ferramentas de utilidade pública.

—-

Programadores, jornalistas, designers e, principalmente, gente muito disposta continuaram ocupando um dos andares da sede do Estadão até o fim do dia, quando os projetos serão apresentados e ficarão sob licença aberta (GNU – General Public License) e disponíveis para quem quiser usar.

—

