Acordo entre governo e empresas para Plano Nacional de Banda Larga é publicado no Diário Oficial da União

BRASÍLIA – Os termos do compromisso firmado entre governo e empresas para levar banda larga a todo o País foram publicados nesta terça-feira, 12, no Diário Oficial da União. O acordo foi fechado entre as empresas Sercomtel, Algar, Oi, Telefônica e Vivo, Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Pelo compromisso, as empresas ampliarão a infraestrutura de internet rápida no atacado e a oferta do serviço de conexão a preços acessíveis no varejo até o fim de 2016, dentro do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), lançado pelo governo no fim de junho.

Esse programa de universalização do acesso à internet rápida em todo o País prevê a oferta de planos de banda larga de 1 megabits por segundo a um preço de até R$ 35 mensais. Além disso, a velocidade da conexão terá que crescer gradativamente até atingir 5 megabits por segundo em 2014.

A expectativa do governo é de que os planos mais baratos acordados dentro do PNBL comecem a ser oferecidos em até 90 dias.

/ Eduardo Rodrigues (AE)