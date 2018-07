Texto dá a entender que Google pode utilizar de várias maneiras o conteúdo dos usuários

SÃO PAULO - Mal foi lançado e o Google Drive já virou motivo de preocupação na rede. Tweets e posts chamaram a atenção para um trecho dos termos do serviço de compartilhamento em nuvem, onde o usuário autoriza o Google a usar de várias maneiras o conteúdo armazenado.

—-

“Quando você faz upload ou de algum modo envia conteúdo a nossos Serviços, você concede ao Google (e àqueles com quem trabalhamos) uma licença mundial para usar, hospedar, armazenar, reproduzir, modificar, criar obras derivadas (como aquelas resultantes de traduções, adaptações ou outras alterações que fazemos para que seu conteúdo funcione melhor com nossos Serviços), comunicar, publicar, executar e exibir publicamente e distribuir tal conteúdo.”

A seção foi comparada desfavoravelmente com o que diz seu maior concorrente, o DropBox:

“Ao usar nossos serviços, você nos fornece informação, arquivos e pastas que envia ao DropBox (juntos, conhecidos como “suas coisas”). Você detém a plena propriedade das suas coisas. Nõs não reclamaremos a posse de qualquer parte dela. Estes termos não nos concedem quaisquer direitos sobre suas coisas ou propriedade intelectual exceto pelos direitos limitados que são necessários para administrar estes serviços…”

O site Business Insider recebeu a seguinte explicação de um porta-voz do Google. Ela apontou para outro trecho dos termos de serviços que é conceitualmente igual ao que dizem os termos do DropBox: “Alguns de nossos Serviços permitem que você envie conteúdo. Você mantém a propriedade de quaisquer direitos de propriedade intelectual que você detenha sobre aquele conteúdo. Em resumo, aquilo que pertence a você, permanece com você”.

Brad McCarty, do site The Next Web, comentou que as preocupações parecem exageradas quando se considera a natureza do serviço. Ele observa que no Google Drive nenhum trabalho será exposto ao público. O serviço não passa de um armário onde guardar coisas. “Seu foco são documentos. O que ele permite que você faça? Permite que você acesse seus arquivos em qualquer lugar que tenha uma conexão de internet. Se você não cedesse ao Google os direitos para abrigar, guardar, usar e reproduzir esses documentos, ele não poderia prover o serviço”, diz McCarty.

Em 1 de março, o Google atualizou seus termos de serviço, fazendo com que passassem a ser os mesmos para todas as suas plataformas: Gmail, Google Docs, YouTube etc.