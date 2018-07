Agora será possível assistir de graça, a qualquer hora e na tela da TV séries famosas dos EUA. Samsung e Terra anunciaram hoje que séries e vídeos hoje disponíveis no TV Terra poderão ser acompanhados, em tela cheia, nos novos televisores da fabricante asiática que contam com conexão à internet. O material inclui séries de estúdios como Disney, Warner e, agora, Fox.

A novidade é inédita no Brasil. Já há projetos para levar vídeos ondemand – como o processo de assistir vídeos vindos pela internet na TV na hora em que se quiser é chamado -, oferecido, por exemplo, pela Telefônica, mas é necessário pagar uma assinatura. Ainda não há uma data fechada para o início do serviço, porém os responsáveis afirmam que será ainda neste ano.

A novidade é compatível com televisores de LCD, plasma e LED lançados neste ano pela Samsung e que contam com o recurso Internet@TV, que permite conectar a TV à internet. Atualmente, nessas telas conectadas à web, é possível acessar vídeos do YouTube e notícias do Terra. No País, LG e Panasonic também lançaram modelos semelhantes, mas que só acessam conteúdo do YouTube. Segundo o diretor-geral do Terra, Paulo Tarso, a parceria, “por enquanto”, é exlusiva com a Samsung. “Mas, com certeza, outros fabricantes irão se interessar no futuro.”

Quando a novidade for lançada, será possível assistir na TV a todo o conteúdo do Terra TV que já está disponível hoje, como as séries Grey’s Anatomy, Criminal Minds e Lost. Cada capítulo, inclusive, fica disponível um dia após ser transmitido na TV paga brasileira. Ou seja, mesmo quem não tiver TV a cabo poderá acompanhá-las sem ter de esperar chegar na TV aberta. Um pórem é que, embora as TVs da Samsung que se conectam à internet serem em alta definição, será possível assistir os vídeos do Terra TV em, no máximo, definição padrão, ou seja, igual ao do DVD. “E, mesmo assim, se a pessoa tiver uma banda larga bem rápida”, já adianta Tarso.

O Terra também anunciou ontem que assinou acordo com a Fox e com a gravadora Universal para disponibilizar, respectivamente, séries e clipes musicais. Esse material poderá ser acessado de graça no site ou, futuramente, pela TV. A partir de agora, entram no pacote Buffy, ER, Family Guy e Prision Break. E os Simpsons? “É o nosso principal produto, se o Terra abrir a carteira (disponibilizamos)“, afirmou o vice-presidente da Fox para a América Latina, Elie Wahba. Ele afirmou que a parceria será bom para “combater a pirataria e para permitir ao público assistir e comentar quando quiser.”