Terror na Campus Party!!!

Qual a figura famosa mais improvável de aparecer aqui na Campus Party? É muito improvável mesmo. Acabei de topar com o Zé do Caixão na porta da Bienal. Ele me disse que iria fazer uma reportagem para o seu programa no Canal Brasil, que é pago.

16/02/2008 | 15h10

Por Rodrigo Martins - O Estado de S. Paulo