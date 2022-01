A Tesla registrou crescimento de 87% nas entregas anuais de veículos em 2021. A fabricante de veículos elétricos do bilionário Elon Musk anunciou neste domingo, 2, que entregou mais de 936 mil veículos em todo o mundo, ante quase meio milhão no ano anterior. A empresa tem como objetivo aumentar em média 50% as entregas anuais.

A companhia também disse que produziu cerca de 930 mil veículos em 2021. A Tesla informou que entregou 911.208 modelos 3s e Ys combinados no ano passado. As entregas dos modelos mais sofisticados da empresa, o sedan de luxo Modelo S e o veículo utilitário esportivo Modelo X, totalizaram cerca de 25 mil, ante cerca de 57 mil em 2020.