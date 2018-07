A ferramenta impressiona, mas sua abrangência está ligada a quanto os usuários estão dispostos a compartilhar na rede social

SÃO PAULO – Na terça-feira passada, 15, o Facebook anunciou um novo recurso prometendo proporcionar aos usuários uma nova experiência no site: a busca social. Ela permite que você, por meio de perguntas, navegue pela gigantesca base de dados dos usuários da rede social para achar pessoas, fotos, lugares e interesses conforme suas conexões e preferências compartilhadas no site.

A ferramenta, chamada em inglês de ‘Graph Search’, está em fase beta e disponível para poucos usuários que utilizam o Facebook em inglês dos Estados Unidos (entre na lista de espera aqui). Pude testá-la em meu perfil pessoal e vi que Mark Zuckerberg estava certo: é realmente uma nova experiência na plataforma. À primeira vista, ela impressiona; resta saber se conseguirá extrapolar a curiosidade inicial que de fato suscita e se consolidar no dia a dia dos usuários.

Localização

A busca social aparece na barra superior azul do site, que já conhecemos. A palavra “Facebook” foi substituída pelo logo com um “f” que, se clicado, traz o usuário de volta ao feed de notícias. Os ícones de solicitações de amizades, mensagens e notificações agora estão no canto direito, juntamente com ícones de atalhos para configurações de conta e privacidade. No canto esquerdo, a mensagem “procure pessoas, lugares e coisas” – o campo em que o usuário deverá digitar suas buscas.

Tutorial

Na primeira vez em que o usuário utiliza o serviço, há opção de se fazer um tour pelo serviço. Quando cliquei, o sistema fez uma simulação, como se eu escrevesse minha universidade no campo de buscas. A seguir, me mostrou perguntas possíveis, como “pessoas que se formaram na ECA-USP”, “pessoas que estudam na ECA-USP”, “meus amigos que estudam na ECA-USP” e “pessoas que se formaram na ECA-USP e trabalham no Estado de São Paulo”.

Ao clicar no campo de busca, o Facebook, que por ora disponibiliza resultados envolvendo pessoas, fotos, interesses e lugares, já sugere algumas opções, como “meus amigos”, “fotos de meus amigos”, “restaurantes por perto”, “jogos que meus amigos jogam”, “músicas que meus amigos curtem” e “fotos que eu curti”.

Todas as fotos que você curtiu

A pergunta que mais me despertou a curiosidade logo no início foi “fotos que eu curti” – uma informação que você consegue acessar no Instagram, por exemplo. Você pensa: ‘como isso não estava disponível antes?’ Ao contrário do app, no entanto, as fotos aparecem em uma sequência aparentemente aleatória, e não na ordem em que foram curtidas.

O sistema então exibe uma espécie de mosaico das fotos curtidas (no meu caso – e acredito que no de muitos –, mais de mil), e basta ir rolando para baixo para visualizá-las. Passando o cursor por cima de uma delas, é possível ver de quem é, com quem foi compartilhada (pública ou só para amigos), comentar e até desfazer a opção ‘curtir’. Foi muito interessante navegar pelas fotos, algumas das quais eu sequer me lembrava, e poder, a partir daquela interface, visualizar os comentários ou acessar o perfil das pessoas em questão.

Refinando a busca

Logo parti para as variações dessa pergunta, como “fotos nas quais eu comentei”, “fotos de mim nas quais eu comentei”, “fotos que fulano curtiu”, “fotos que eu, fulano e beltrano curtimos”. Pesquisei então fotos envolvendo lugares, como “fotos de meus amigos em Paris”, “fotos de meus amigos que estiveram na Austrália”, “fotos de meus colegas de trabalho”,”fotos tiradas em São Paulo antes de 2000″.

O usuário deve digitar em inglês e em linguagem natural, e o Facebook exibe logo abaixo opções possíveis com base em suas últimas navegações, e vai atualizando-as conforme você escreve e torna sua pergunta mais específica. É realmente impressionante como o sistema interpreta a linguagem natural – o que, segundo a gerente de marketing de produtos do Facebook afirmou em entrevista ao Link, foi um enorme desafio para a equipe.

Velocidade dos resultados

As pesquisas, sobretudo envolvendo fotos, levam alguns segundos e estão muito aquém da velocidade do Google, por exemplo. Alguns resultados foram sim quase que imediatos; mas outros demoraram até dez segundos para carregar – o que é pouco, mas parece uma eternidade na internet.

Há ainda alguns bugs: algumas poucas vezes, após digitar uma nova pergunta, o sistema demora o necessário para carregar mas exibe resultados da pergunta anterior, sendo necessário clicar na pergunta desejada novamente para obter seus resultados.

Procurando pessoas

Logo parti para as buscas envolvendo pessoas, das mais simples às mais específicas: “meus amigos e amigos dos meus amigos que moram em São Paulo e falam francês”, “meus amigos que gostam das bandas que eu gosto”, “meus amigos que curtiram o Link Estadão”, “pessoas que gostam de cozinhar e ir ao cinema”. No lado direito da página, aparecem uma série de abas com as quais é possível deixar a busca ainda mais específica. Na página de resultados, é possível visualizar quantos amigos você e a pessoa em questão têm em comum, enviar mensagens e solicitações de amizade.

Lugares e interesses

Também é possível fazer pesquisas sobre lugares e interesses, como “restaurantes por perto”, “bandas que meus amigos curtiram”, “restaurantes mexicanos por perto que meus amigos curtiram”, “shoppings em que meus amigos estiveram”, “bares que meus amigos da USP frequentam”, “lugares em que meus colegas de trabalho estiveram”.

Empresas e famosos

Depois de explorar a esfera pessoal, fiz pesquisas sobre outras empresas e personalidades que acompanho, como “pessoas que trabalharam no Google e trabalham no Facebook”, “lugares em que o Djavan esteve”, “pessoas que curtiram a Dilma Bolada e vivem por perto”, “coisas que pessoas que curtiram o Link Estadão curtem”.

É possível, como sugeriu uma matéria da Forbes, utilizar a ferramenta para, por exemplo, bisbilhotar na vida de Mark Zuckerberg e empregados do Facebook, como “homens que moram na Califórnia, trabalham no Facebook e estão solteiros”.

Privacidade

A ferramenta é, sem dúvidas, impressionante. Mostra resultados para inúmeras perguntas possíveis, das mais genéricas às mais específicas, instigando cada vez mais buscas. É possível passar um bom tempo revendo fotos, buscando novos restaurantes com base em quem já foi e gostou, descobrir novas pessoas com interesses em comum e descobrir mais sobre pessoas que você já conhece, além de matar a curiosidade sobre personalidades ou empresas/serviços que você curte.

No entanto, passada a curiosidade inicial dos primeiros dias, não sei se é uma ferramenta que eu usaria todos os dias – exceto se tiver um objetivo específico, como achar alguém que conheci por meio de outra pessoa ou um lugar que meus amigos citaram.

Zuckerberg afirmou no anúncio que a ferramenta será útil para que pessoas conheçam novos serviços, como um bom restaurante, um lugar para praticar esportes que seus amigos utilizam ou até contratar uma pessoa com base em relacionamentos em comum. No entanto, vale lembrar que nem todo mundo publica todos os seus interesses no Facebook, todos os filmes a que assistiu, livros que leu e bares em que esteve recentemente.

As pesquisas são personalizadas, ou seja, você só visualiza conteúdo público ou que já tenha sido compartilhado com você – o Facebook só facilitou, e muito, a forma de encontrá-lo e sugerir conexões que talvez te interessem mas que talvez você nem tenha considerado.

Assim, para que a busca seja mais completa e interessante, as pessoas têm de se sentir confortáveis em compartilhar na rede social, estando cientes de como controlar sua privacidade no site – e não é essa a tendência que temos visto.

Além disso, não é tão fácil assim usar a ferramenta para contratar uma pessoa, por exemplo, uma vez que não é possível especificar com base em negativas (como: “jornalistas que moram em São Paulo e não estão trabalhando”, ou “pessoas que não curtiram tal coisa”). O sistema só aceita afirmações.

A busca tem potencial, e, acredito, como disse a professora e pesquisadora em comunicação digital da USP Elizabeth Saad em entrevista ao Link, será ainda mais interessante quando abranger conteúdo de posts e comentários, como o Facebook afirmou que pretende. No entanto, conforme refina sua ferramenta ainda em fase beta, o Facebook deve também, como já tem feito em algumas instâncias, tornar ainda mais claras aos usuários suas configurações de privacidade.

Sem um ambiente em que os usuários se sintam informados, seguros e confortáveis para compartilhar o quê e com quem quiserem, a busca social ficará restrita a curiosidades – e ninguém quer procurar conexões só por procurar o tempo todo.

