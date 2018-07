O ‘Link’ testou a nova expansão do Angry Birds. Dessa vez, os pássaros foram para o espaço com novos personagens

Daniel Gonzales, do blog ‘O universo dos aplicativos’

SÃO PAULO – Os passarinhos e porquinhos mais amados no mundo dos games para dispositivos móveis finalmente chegaram hoje ao espaço.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Angry Birds Space é a nova versão do jogo, mega-sucesso desenvolvido pela empresa finlandesa Rovio, em parceria com a Nasa, já disponível para o iOS, Android e Windows, com preços variando de grátis (para Android, com anúncios) a US$ 6 (versão para Windows).

O game já está otimizado para rodar na tela retina do novo iPad. Testei o novo Angry Birds no iPad. O veredito? Baixe correndo!

+ Clique aqui para ver a avaliação completa do game