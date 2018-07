BARCELONA – Colocamos as mãos no Galaxy S5, lançado pela Samsung nesta segunda-feira, 25, no Mobile World Congress, em Barcelona. O aparelho deve chegar ao Brasil no dia 11 de abril.

A linha do smartphone é a maior rival dos iPhones da Apple, além de ser a estrela do catálogo da empresa sul-coreana. O dispositivo traz como novidades uma câmera de 16 megapixels, uma tela maior, com 5,1 polegadas, um sensor de impressão digital, parecido com o do iPhone 5S e tecnologia que o protege de possíveis danos causados por poeira ou umidade. O aparelho ganhou 6 em uma escala que vai de zero a seis quanto poeira, e 7 (em uma escala de 10 pontos) quanto a líquidos. Isso significa que, em teoria, o aparelho suportaria ficar até 30 minutos submerso a um nível não superior a 1 metro.

Resolvemos colocá-lo à prova e, sem muitas delongas, afogá-lo num balde d’água.

A Samsung não gostou muito da ideia e pediu para que o teste fosse interrompido. Como conclusão, não sabemos se o aparelho aguenta 30 minutos mesmo (embora tenha sobrevivido a alguns segundos debaixo d’água), mas o ponto é que isso não importa pois – e esta é a razão da preocupação dos coreanos – o fato de estar certificado não quer dizer que ele é à prova d’água e por isso se deve tomar banho e tirar fotos com ele na piscina como se o smartphone fosse uma GoPro. Não. A ideia é que, em uma situação de exposição a poeira (caso o seu celular caia na areia da praia, por exemplo) ou líquido (caiu em uma poça), o aparelho certamente conseguirá sair ileso.

Um executivo brasileira da companhia citou inclusive, para exemplificar, a possibilidade de o celular na lama. “Você pode lavá-lo e não vai ter problemas.”