Rede social ainda está vazia e com problemas, mas já está pronta para quem procura uma alternativa

SÃO PAULO – A história é conhecida. Toda rede social começa deserta – sem conteúdo e sem pessoas. Logo alguns mais atentos aderem à rede, geralmente ainda restrita a convidados. Geralmente, um ano depois ela começa a se popularizar, a entrada é liberada, as regras e o visual mudam. Foi assim com Orkut, Twitter, Facebook e Myspace. Alguns se adaptam bem, outros se perdem e morrem. Outros viram mortos-vivos. O Myspace, por exemplo, hoje é um morto-vivo (dê uma checada).

Depois de anos perdido num limbo, uma reformulação completa, chamada New Myspace, foi anunciada em setembro. Foram pedidos mails de interessados em receber convites para a fase beta da nova rede social. Três meses depois, eles começam a chegar. Ganhei um e fui testar a novidade.

Na prática, o New Myspace segue muito bem o que propôs no vídeo que chamou a atenção em setembro. Após receber o convite, o cadastro pode ser feito rapidamente pelo Twitter ou Facebook. Assim, a maioria dos dados vêm pronto e basta escolher uma senha nova. No próximo passo você escolhe a categoria com que mais se identifica, entre elas músico, fotógrafo, curador, DJ, jornalista, comediante e/ou fã. A partir daí, você pode começar a montar a parte básica de seu perfil (fotos, BG, bio).

Hora de fazer amigos. Com o perfil pronto é hora de fazer as conexões, que é como o Myspace nomeia as amizades – mas o termo se estende às músicas que você gosta ou uma foto que curtiu (um mistura curiosa entre o follow do Twiiter e o Like do Facebook). O site sugere alguns artistas e amigos que já estão no serviço (obviamente, são poucos).

Assim que você conecta com a pessoas as informações postadas por elas começam a aparecer na sua página de stream, que funciona como uma timeline. Talvez pelo aspecto de novidade, é muito interessante passear por ela. É mais bonita que a do Facebook, por exemplo. As foto são maiores, e a integração com o player de música é excelente. Viu uma música legal ali? Bastar arrastar ela para o player.

O único defeito é que utilizar a barra na horizontal é um pouco chato, falta prática e usando o scroll do mouse deixa a navegação travada.

Na hora de checar os perfis dos artistas há um problema sério, pois o funcionamento é complicado e confuso. Falta uma padronização. Muitos artistas ainda não tem uma página pessoal do novo Myspace e possuem um página de “artista” com as mesmas informações da conta do antigo Myspace – nelas você pode se conectar, mas o músico não enviará novidades no seu stream, pois ele não participa ativamente da rede social.

Quem já tem um perfil oficial, que é semelhante ao do usuário comum, também oferece pouco – postagens mínimas, poucas músicas disponíveis.

Justin Timberlake, um dos acionistas do New Myspace, é um dos poucos mais ativos na rede social. É conectado com 30 pessoas e 3210 são conectadas com ele. Timberlake usa muito o serviço, cria mixtapes, promove seus filmes, posta fotos, mas ele próprio tem poucas músicas disponíveis.

A parte de serviços do site é uma promessa interessante. A agenda de shows que fica na página de artistas é bonita e funcional, mas completamente inútil, já que está vazia na maioria dos casos. Já os vídeos na seção Discover são bizarros: o ranking está desconfigurado e lista vídeos do programa A Fazenda e trechos do desenho Pokémon. Defeitos a serem corrigidos.