A maioria dos conjuntos de alto-falantes para iPod se esforça para separar os lados esquerdo e direito na tentativa de reproduzir o efeito do estéreo, mas a verdade é que não há muito espaço de separação num chassi de 30 centímetros de largura.

A fabricante Audyssey nem mesmo tenta algo do tipo.

A empresa, que projeta sistemas home theater de alto padrão desde 2002, acaba de lançar um alto-falante para iPod que segue um formato vertical, fugindo da disposição horizontal, mais comum. O Audio Dock: South of Market Edition, vendido por US$ 399, tem apenas 12,5 centímetros de largura, mas 23 centímetros de altura. (É curioso que o produto tenha sido batizado em homenagem ao bairro South of Market, de São Francisco, sendo que a Audyssey é uma empresa de Los Angeles.)

FOTO: DIVULGAÇÃO

Por dentro, o Audio Dock traz dois woofers de 10cm e dois tweeters de 2cm voltados para as laterais com o objetivo de simular a separação de um sistema estéreo.

Diferentemente da maioria dos falantes para iPod, o Audio Dock também funciona como caixa de som para o computador (parece projetado mais para uma mesa de escritório do que para a prateleira de uma estante). O falante inclui também suporte à tecnologia Bluetooth e microfones instalados nas partes anterior e posterior, possibilitando que seja usado como viva-voz de um iPhone, uma característica extra interessante. A Audyssey incluiu no pacote um controle remoto que permite que chamadas sejam atendidas do outro lado da sala, e também funções mais prosaicas como ajuste do volume e seleção de faixas.

Seu preço o define como concorrente direto da excelente série SoundDock, da Bose. Mas enquanto a Bose recorre à engenharia de hardware para amplificar os graves, por exemplo, a Audyssey se vale de seu profundo conhecimento no processamento de sinais digitais e no projeto eletroacústico para melhorar a qualidade do som, de acordo com Robb Mason, diretor de marketing da Audyssey. Segundo ele, o resultado são graves mais profundos, e não mais volumosos.

Pude experimentar o Audio Dock durante uma reunião com Mason, e os falantes são capazes de reproduzir com clareza os sons de espectro médio e trazem graves bastante calorosos. Tenho um Bose SoundDock em casa e, apesar de não ter tido a oportunidade de compará-los lado a lado, os graves do Audio Dock me pareceram um pouco mais limpos do que os reproduzidos pelo meu SoundDock. (Usei as músicas de meu próprio iPhone para uma comparação mais genuína.) Não tive a chance de testar as funções telefônicas do alto-falante, mas elas me pareceram uma ótima ideia para aqueles que usarem o falante sobre a mesa do escritório.

Em resumo, o Audio Dock reproduz um som fantástico e representa um bom negócio por reunir também as funções de alto-falante para PC e de viva-voz para telefones. O aparelho funciona com o iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPod Touch, iPod Nano (quarta e quinta gerações) e iPod Classic.

O Audio Dock chegará às lojas da Apple no início de novembro.

/RIK FAIRLIE (THE NEW YORK TIMES)