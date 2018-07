Vídeo ajuda a entender os recursos do novo dispositivo e da tecnologia de reconhecimento de gestos

SÃO PAULO – Na edição do Link da semana passada, a coluna do jornalista Camilo Rocha, o Homem-Objeto, falou sobre o teste com o recém-lançado Leap Motion, como parte de um destaque sobre tecnologia de reconhecimento de gestos.

O Leap Motion é um dispositivo que permite o controle de funções do computador apenas com gestos, incluindo tarefas que antes seriam feitos no mouse e no teclado.

O lançamento foi um dos aparelhos mais comentados das últimas semanas. Muitas das resenhas falaram da dificuldade de se controlar a tecnologia e fazê-la executar as funções desejadas. Culpa em grande parte da hipersensibilidade do sensor.

As conclusões do teste do Homem-Objeto foram na mesma linha.

O teste foi refeito agora para vídeo, facilitando a compreensão dos recursos do Leap Motion e do reconhecimento de gestos, uma das fronteiras promissoras da tecnologia atual.