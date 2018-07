Post publicado no:

A Panasonic fez um esforço enorme para lançar sua nova câmera Lumix DMC-GH2 com lentes Micro Four Thirds. E será necessária uma enorme força de processamento para suportar as primeiras lentes 3-D intercambiáveis do mundo — desenhadas para as câmeras MFT da Panasonic.

A Lumix DMC-GH2 ostenta um novo processador que permite produzir vídeos de alta definição (1.080 p) a 60 frames por segundo (fps), disparos de 5 fps e processar imagens em 3D (desculpe, vídeo em 3D). Segundo a Panasonic o novo processador Venus FNH também permite que o foco seja encontrado rapidamente, em até 0,1 segundo. Usei a câmera durante alguns minutos há algumas semanas. O seu autofoco é surpreendentemente rápido e preciso, pelo menos no contexto de uma filmagem numa sala de conferência.

A GH2 tem um novo sensor MOS com 16.05 MP, o que aumenta sua capacidade para gravação de vídeo. A câmera suporta um vídeo nativo de 24 megabits por segundo, a maior taxa de bits num formato AVCHD, o que deve garantir um vídeo muito mais aperfeiçoado do que o da sua predecessora, a DMC-GH1. Outra característica nova: você pode conectar a câmera a um monitor de vídeo através de um mini HDMI ao mesmo tempo que grava o vídeo.

A tela de cristal líquido de 3 polegadas tem uma resolução de 1,53 milhão de pontos, uma pequena evolução em relação à GH1. Gostei da interface da tela que reage ao toque e possui algumas características interessantes. Por exemplo, você consegue identificar um rosto tocando a tela e o sistema AF acompanha a pessoa quando ela se move. E com um toque na tela você também pode ajustar o foco.

A GH2 estará nas lojas em fins de novembro ao preço de US$ 900 (só o corpo). A Panasonic deve oferecer 2 kits: um pacote de US$ 1.000 com lentes de 14mm a 42 mm e um kit de US$ 1.500, com lentes de 14mm a 140mm, com zoom para vídeo.

A Panasonic também apresentou sua lente 3-D Micro Four Thirds, que deverá custar US$ 250, a Lumix G de 12,5 mm/F12 (HFT012). A lente, que serve apenas para fotos, possui dois sistemas óticos numa lente que capta imagens à esquerda e à direita e depois as processa para criar um arquivo MPO em 3D (a câmera sempre salva um JPEG, de modo que você tem também a opção em 3D).

Você vai precisar de um aparelho de TV em 3-D e óculos especiais para ver as imagens em terceira dimensão. A Panasonic mostrou uma dezena de fotos tiradas com essas lentes e eram impressionantes — as melhores que vi até agora tiradas com uma câmera 3D.

As lentes serão compatíveis com outros modelos MFT da Panasonic, mas será preciso atualizar o firmware (micro-código) . Segundo a Panasonic, as lentes 3D exigem um processador avançado, assim pode deixar para trás muitas câmeras mais antigas. E se você possui uma Olympus MFT, está se sorte. A Panasonic já informou que as lentes 3-D não vão funcionar com outras marcas porque elas não possuem o firmware necessário. A Panasonic não disse se vai colocá-lo à disposição.

/RIK FAIRLIE (THE NEW YORK TIMES)