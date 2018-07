Na comunidade iPod Fones, no Orkut, a briga entre os audiófilos e os ‘ouvintes casuais’ de música é constante. Desde a revolução da música digital, os primeiros afirmam que a perda de qualidade do MP3 é gritante e prejudica a experiência musical. Os usuários comuns defendem que um MP3 ‘ripado’ em 320 kbps quase não apresenta diferenças em relação ao áudio original, descompactado.

Pode até ser verdade. Mas a diferença entre um MP3 de alta e baixa qualidade (320 kbps e 128 kbps) chega a ser, sim, perceptível aos ouvidos. O site MP3orNot.com disponibiliza o teste – veja se você consegue descobrir qual das versões tem menor qualidade (recomendo o uso de fones de ouvido). O site é em inglês.

E se, por acaso, você não acredita naquele papo (já comprovado cientificamente – leia matéria aqui – mas ignorado pela maioria dos viciados em música) de que ouvir seu iPod no último volume pode fazer com que você fique surdo a longo prazo, um outro teste na web ajuda a saber se você já está começando a perder a audição. ‘Can you hear THIS?‘ disponibiliza sons em 12 frequências diferentes, de 8 a 22 kHz. Esse também é em inglês.

As células receptoras do canal auditivo perdem a sensibilidade com o tempo. Isso significa que, quanto mais velho você for, mais difícil será ouvir as frequências mais altas no site. Mas a exposição prolongada à música alta também danifica as células receptoras. Por isso, se você tiver cerca de 20 anos e não conseguir ouvir acima de 16 kHz, talvez seja hora de abaixar um pouco o volume do iPod.

Foram baseados nesse princípio que ringtones em alta frequência viraram hit entre estudantes nos EUA e Reino Unido em 2006. Bastava colocar como toque do aparelho um apito acima de 22 kHz para garantir que o professor não ouvisse – se ele tivesse acima de 25 anos.