O projeto, que define direitos e deveres dos usuários na rede, deve chegar no Congresso já na próxima semana

BRASÍLIA – O projeto de marco civil da internet, que definirá os direitos e deveres dos usuários e empresas na rede, deve ser enviado pelo governo ao Congresso na próxima semana, afirmou há pouco o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Segundo ele, o texto foi aprovado ontem pela presidente Dilma Rousseff, mas ainda passará por pequenos ajustes.

“Será praticamente a mesma redação feita após as consultas públicas realizadas pelo Ministério da Justiça”, disse o Bernardo. Segundo ele, os principais pontos foram preservados, como a garantia de tráfego para os pequenos provedores nas redes das grandes companhias, bem como as exigências de prazo para que os registros dos usuários sejam armazenados pelos provedores de acesso.

/Eduardo Rodrigues (AE)

