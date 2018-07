The Beatles no videogame vai fazer o povo chorar

O líder de projeto do novo game The Beatles: Rock Band, Josh Randall, contou, em entrevista ao site Gamasutra que, durante os testes preliminares do game, que será lançado no exterior em 9 de setembro, viu gente emocionada depois de ouvir “Here Comes the Sun” cantada por três pessoas simultaneamente.

19/06/2009 | 16h09