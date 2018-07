Durante a Gamescon, Alex Rigopulos, presidente e co-fundador da Harmonix, disse que o primeiro álbum completo a ser liberado para download em The Beatles: Rock Band será Abbey Road. O álbum será disponibilizado em 20 de outubro e custará o equivalente a US$ 16,98 na PS Store ou no Xbox Live Marketplace. Cada música pode ser comprada separadamente pelo equivalente a US$ 1,99.

Quem comprar o álbum completo ganhará um medley do lado B de 16 minutos, com as músicas “You Never Give Me Your Money,” “Sun King,” “Mean Mr. Mustard,” “Polythene Pam,” “She Came in Through the Bathroom Window,” “Golden Slumbers,” “Carry That Weight,” e “The End.”

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band sairá em novembro e Rubber Soul em dezembro. A primeira música a ser liberada para download, também por US$ 1,99, será “All You Need Is Love”, simultaneamente ao lançamento do jogo no exterior, em 9 de setembro. Parte dos lucros será revertida para a fundação Médicos sem Fronteiras.