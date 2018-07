Jogo de simulação ganha aspectos verdadeiramente sociais dentro da rede

O jogo de simulação The Sims ganhou uma versão adaptada à rede social Facebook, que é gratuito e está disponível em cinco idiomas, como informa nesta sexta-feira, 19, a Electronic Arts.

O novo The Sims Social tem o mesmo espírito das versões para computador e consoles – criar personagens e fazê-los interagir com outros -, mas com o adicional da interação real com os contatos que o usuário possua no Facebook.

O jogador poderá publicar suas conquistas e ações no Mural da rede social, divulgando para seus amigos virtuais.

Além disso, o game oferece a oportunidade de saber o que seus amigos fizeram durante sua ausência, graças à opção “replay”.

