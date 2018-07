Operações norte-americanas do Yahoo estão estimadas entre US$ 5 bilhões e US$ 6 bilhões

NOVA YORK – A Thomas H. Lee Partners (THL) está interessada em adquirir as operações norte-americanas do Yahoo, o que a diferencia dos demais potenciais compradores, por enquanto interessados em apenas uma participação minoritária ou em parcerias com os sócios asiáticos do gigante da internet, informaram fontes que conhecem a situação.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A THL quer realizar uma aquisição alavancada das operações norte-americanas do Yahoo, por estimados US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões, aproveitando sua experiência na gestão de outros ativos de mídia como Nielsen, Clear Channel e Univision para reverter os problemas da companhia, disseram as fontes.

Ao adotar essa abordagem, a THL percorre caminho diferente de outros grupos de capital privado, como Silver Lake , KKR e TPG , que devem apresentar oferta por participação de até 20% na empresa na segunda-feira, segundo as fontes.

A Microsoft está ajudando a bancar o possível investimento do Silver Lake no Yahoo, cujo valor de mercado foi estimado em US$ 19 bilhões, de acordo com as fontes.

O conselho do Yahoo deve se reunir na terça-feira para avaliar as possibilidades de um investimento minoritário, ainda segundo as fontes.

Outro grupo de companhias, entre as quais Blackstone, Bain Capital e Hellman & Friedman, está conversando sobre possível aliança com o Alibaba, da China, e o Softbank, do Japão.

Qualquer transação envolvendo o Yahoo levará algum tempo para ser executada. Mas o interesse da THL representa nova reviravolta nas manobras de bastidores de investidores que buscam a melhor posição para, no futuro, tomar o controle do Yahoo, apostando que serão capazes de corrigir os problemas da empresa por meio de uma melhor gestão.

O portal pioneiro da internet vem sofrendo estagnação nos últimos anos devido à concorrência de rivais como Google e Facebook, além de atualmente não ter presidente-executivo definitivo, enquanto tenta reencontrar sua relevância na nova era de ascensão da internet.

/ Nadia Damouni (REUTERS)

—-

Leia mais:

• Microsoft na disputa para comprar Yahoo