Álbum da Atoms For Peace, de Thom Yorke e Nigel Godrich, não poderá mais ser ouvido no serviço de música

NASHVILLE – O músico Thom Yorke, da banda Radiohead, e o produtor Nigel Godrich declaram, em suas palavras, “uma pequena rebelião sem sentido” contra o Spotify. Ambos anunciaram pelo Twitter que vão retirar as músicas da sua banda Atoms For Peace do serviço de streaming de músicas por causa do baixo pagamento de direitos autorais, o que eles dizem ser um valor “pífio”.

Da esquerda para a direita: Nigel Godrich, Joey Waronker, Thom Yorke, Mauro Refosco e Flea. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

O líder do Radiohead e Godrich — que formaram o Atoms For Peace ao lado do baixista Flea (Red Hot Chilli Peppers), Joey Waronker (Beck e REM) e Mauro Refosco (Forro in the Dark) — lançaram o álbum Amok em fevereiro no serviço de streaming, mas agora decidiram retirá-lo do Spotify.

Yorke escreveu: “Não se confundam: os novos artistas que você descobrir no #Spotify não vão ser pagos”.

Os modelos de pagamento dos serviços de streaming de música têm ganhado mais atenção à medida que eles crescem em plataformas móveis, tomando uma parte significativa do mercado de música.

Em um encontro do Spotify no mês passado em Nova York, para divulgar o aumento da equipe do site, o diretor executivo de conteúdo, Ken Parks, disse que a empresa já havia pago US$ 500 milhões em royalties e o valor alcançaria US$ 1 bilhão até o fim de 2013.

Depois do anúncio da retirada das músicas da Atoms For Peace, o Spotify divulgou um comunicado nesta segunda-feira, 15, afirmando que “muito desse dinheiro está sendo investido em novos talentos e na produção de ótimas músicas novas”. “Estamos 100% comprometidos em fazer do Spotify o serviço mais amigável aos músicos possível e estamos constantemente conversando com os artistas e representantes de bandas sobre como o Spotify pode ajudar a construir suas carreiras.”

Yorke e Godrich — que dizem que a decisão só se aplica ao álbum da banda Atoms For Peace, ao álbum solo de Yorke The Eraser e à banda Ultraista, de Godrich — dizem que a decisão foi tomada em defesa dos músicos. Eles afirmam que artistas populares, com grandes catálogos, provavelmente estão tendo algum retorno de serviços de streaming. “Mas pequenos selos e novos artista não conseguem nem pagar a conta de luz. Simplesmente não está certo”, escreveu Godrich.

