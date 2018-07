SÃO PAULO – Hoje a World Wide Web completou 25 anos. Para ter a dimensão da importância da WWW, basta pensar que se você está aqui lendo este texto, é porque você está usando um navegador, que permitiu o acesso a esse bloco de texto através de links. Tudo isto estava previsto no documento publicado pelo físico da CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear), Tim Berners-Lee, em 12 de março de 1989.

O projeto visava aumentar a velocidade das pesquisas acadêmicas, criando um sistema de informações que pudessem estar ligadas de forma mais eficiente. O CERN bancou a ideia e abriu o projeto para o mundo, conquanto ele continuasse livre para que qualquer pessoa pudesse criar nesse novo ambiente online. Era o que faltava para a internet explodir e tomar o formato que conhecemos hoje.

Enquanto no Brasil o Congresso é palco de uma disputa político-partidária que impede a votação do Marco Civil da Internet – desenhado em 2009, moldado entre 2010 e 2011 pela livre participação pública, e desde outubro de 2013 considerado um projeto de lei urgente pela presidente Dilma Rousseff –, Berners-Lee pediu no aniversário da sua criação que as pessoas pressionem seus governos a fim de que todo país tenha uma Declaração de Direitos Digitais. Especialmente sobre o Marco Civil, Berners-Lee já havia se pronunciado e elogiado o projeto e o seu caráter vanguardista, lembrando que se votasse o projeto (no ano passado) o Brasil assumiria um papel de liderança sobre o tema no mundo.

Com a World Wide Web Consortium (W3C) e a Web Foundation, Tim Berners-Lee convoca todos a acompanharem o portal especial do aniversário e a participarem da discussão sobre novos padrões da web pelo Twitter usando a hashtag #web25.

Ao Google, o criador da web fez um texto comemorativo.

Confira na íntegra:

Hoje é o aniversário de 25 anos da web. Em 12 de março de 1989, eu publiquei uma proposta para melhorar os fluxos de informação: “uma ‘rede’ de notas de texto com ligações (links) entre elas.”

Embora o CERN, como um laboratório de física, não pudesse justificar tal gênero de projeto de software, meu chefe Mike Sendall me permitiu trabalhar sobre ele em paralelo. Em 1990, desenvolvi o primeiro navegador (browser) e editor. Em 1993, depois de muita insistência, o CERN declarou que a tecnologia chamada WWW estaria disponível a todos, sem pagamento de royalties, para sempre.

Esta decisão permitiu que dezenas de milhares de pessoas começassem a trabalhar em conjunto para construir a web. Agora, cerca de 40% de nós estamos conectados e criando na internet. A web gerou trilhões de dólares em valor econômico, transformou a educação e os cuidados com a saúde, e ainda permitiu o surgimento de muitos novos movimentos pela democracia em todo o mundo. E estamos apenas no começo.

Como isso aconteceu? Pelo design, a base da internet e a WWW são não-hierárquicas, descentralizadas e radicalmente abertas. Com a rede (web), pode-se trabalhar com qualquer tipo de informação, em qualquer dispositivo, em qualquer software, em qualquer idioma. Você pode ligar quaisquer informações. Não é preciso pedir permissão. O que você cria só é limitado pela sua imaginação.

Então hoje é um dia para se comemorar. Mas é também uma ocasião para pensar, discutir e fazer. Decisões importantes sobre a governança e o futuro da internet estão sendo debatidas, e é vital que todos nós possamos nos pronunciar sobre o futuro da web. Como podemos garantir que os outros 60% da população mundial que não estão conectados possam se conectar em pouco tempo? Como podemos garantir que a web hospedará todas as linguagens e culturas e não só as dominantes? Como vamos construir consensos em torno de padrões abertos para ligar o que virá com a Internet das Coisas?

Vamos permitir que outros empacotem e restrinjam nossa experiência online, ou vamos proteger a magia da web aberta e poder que ela nos dá de nos expressar, descobrir e criar qualquer coisa? Como podemos construir sistemas de checagem e equilíbrio para controlarmos os grupos que podem espionar a web? Estas são algumas das minhas perguntas, quais são as suas?

No aniversário de 25 anos da web, peço que se junte a nós e ajude a imaginar e construir os futuros padrões para a web, e pressione todos os países a construírem um para desenvolver uma Declaração de Direitos Digitais (digital bill of rights) para desenvolver uma internet livre e aberta para todos. Saiba mais e se expresse sobre a web que queremos com a hashtag #web25.