Ele se recusou a comentar especificamente as modificações na legislação brasileira no que diz respeito ao acesso e monitoramento do tráfego na web, mas reafirmou a necessidade da internet se manter neutra. “Vejo muitas coisas ruins, toleráveis e boas acontecendo na rede. Na verdade, isso nada mais que a humanidade: que tem seu lado sombrio e seu lado maravilhoso. Sou um entusiasta da humanidade e acredito que quando as pessoas se reúnem surgem muito mais coisas boas do que condenáveis”.