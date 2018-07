Tim Berners-Lee vai participar da Campus Party pela segunda vez. FOTO: MARCIO FERNANDES/AE – 20/10/2009

É oficial. O criador da World Wide Web e engenheiro da computação Tim Berners-Lee, de 55 anos, será um dos palestrantes e convidados da próxima edição da Campus Party, que ocorre entre 17 e 23 de janeiro, em São Paulo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O anúncio havia sido feito no Twitter pelo espanhol Paco Ragageles, cofundador do evento que é realizado anualmente no Brasil, na Colômbia, no México, além da Espanha, onde começou em 1997.

Paco publicou apenas um curto recado no dia 27 de novembro: “#cpbrasil #cpbr 2011 TIM BERNERS LEE”.

Nesta quinta-feira, 2, a organização da Campus Party no Brasil confirmou a participação do engenheiro considerado o idealizador da World Wide Web, sistema que permitiu o desenvolvimento de sites e páginas com textos e imagens usando a internet.

É a segunda vez que o britânico participa do evento no Brasil, que reúne principalmente jovens e interessados em assuntos relacionados com tecnologia, cultura digital e games para uma maratona tecnológica que dura uma semana. Berners-Lee participou da edição de 2009, em que fez a palestra de abertura.

Além dele, outros dois palestrantes ilustres da edição 2011 da Campus Party serão Al Gore, o ex-candidato à presidência dos EUA, e Steve Wozniak, cofundador da Apple.

Abaixo, o vídeo da entrevista com o idealizador da web feita em 2009.

—-

Leia mais:

• Em janeiro de 2011

• Al Gore virá para a Campus Party