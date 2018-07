Na Campus Party, a visita mais esperada pela equipe do Link – e por todo mundo, acho – é a de Sir Tim Berners-Lee, inglês de 53 anos que criou a World Wide Web e participou da criação do HTML, do protocolo HTTP e do sistema de localização de endereços, o URL. Simples assim.

Berners-Lee, conhecido como “criador da web”, hoje trabalha no CERN (o núcleo de pesquisas responsável pelo LHC, que causou polêmica em setembro mas foi desativado em seguida por problemas técnicos) e vai palestrar na Campus Party na terça-feira, dia 20 de janeiro, às 13 horas.

Enquanto você espera, clique aqui leia o depoimento publicado no blog Migrante Digital. A blogueira, Guta, já viu o cara palestrando uma vez e garante: além de ter um humor impecável, Sir Berners-Lee é história viva.