É possível fazer cadastro no site da operadora para receber notícias sobre o lançamento do aparelho

SÃO PAULO – A Tim começou, na noite dessa quinta-feira, 24, a cadastrar usuários interessados em receber notícias sobre o lançamento do último smartphone da Apple, o iPhone 4S, no Brasil. A operadora ainda não divulga quando o celular começa a ser vendido.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O cadastro exige nome completo, e-mail, número do CPF e de um celular com o DDD. Com ele, o usuário não se compromete a comprar o aparelho, apenas sinaliza que quer receber novidades sobre ele antes dos demais usuários.

O iPhone 4S foi lançado no início de outubro por Tim Cook, novo CEO da Apple, e homologado pela empresa no Brasil em 31 de outubro, o que significa que ele poderia ser vendido no País desde aquela data.

Por meio de nota a Claro informou que “está pronta para comercializar o iPhone 4S e em breve disponibilizará o site www.claro.com.br/iphone4S para o pré-cadastramento dos seus clientes”.

*Atualizado às 19h00