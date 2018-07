Produto será vendido desbloqueado por operadora, a primeira a comercializar o tablet no Brasil

RIO DE JANEIRO – A TIM começará a vender o iPad 2 nesta quinta, 22. Será a primeira operadora brasileira a comercializar o tablet da Apple.

O produto chegará às lojas com preços promocionais a partir de R$ 221,00 por mês, valor que contempla R$ 49,90 da franquia do plano Liberty Web Tablet e R$ 171,00 referente à parcela do iPad 2 WiFi e 3G de 16GB em 12 vezes sem juros no cartão de crédito.

O produto estará disponível em lojas da TIM nas principais capitais.

À vista, os tablets vão custar R$ 2.049 (16 GB); R$ 2.299 (32GB); e R$ 2.599 (64GB).

Em nota, o diretor de marketing da TIM Brasil, Roger Solé, ressalta a parceria “forte” com a Apple, e que é “a primeira a empresa de telefonia a oferecer o tablet da fabricante no Brasil”. A TIM afirma ainda que manterá sua estratégia de vender apenas aparelhos desbloqueados, sem contrato de fidelização.

