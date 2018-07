Operadora lança serviço de 3 GB por R$ 89,90 mensais; prazo dado pela Anatel às termina nesta terça-feira

RIO DE JANEIRO – A TIM lançou nesta terça-feira, 30, sua oferta de telefonia móvel de quarta geração (4G) nas seis cidades-sede da Copa das Confederações, no último dia do prazo estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

FOTO: Fabio Motta/Estadão

Os preços dos serviços para modem 4G começam em R$ 89,90 por mês para o plano de 3 GB de transferência, de acordo com apresentação de resultados do primeiro trimestre divulgada nesta terça-feira.

Até o fim do ano, a empresa disse que atenderá também Manaus, Cuiabá, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Natal.

Segundo a TIM, o 4G permitirá velocidades de acesso à banda larga móvel estimada em 10 vezes as velocidades de conexão do 3G.

A operadora informou que oferecerá seus serviços mediante compartilhamento de infraestrutura de rede com a Oi.

Claro e Oi já lançaram os serviços 4G, ao passo que a Vivo, da Telefônica Brasil, anunciará seus serviços também nesta terça-feira.

